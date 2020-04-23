Украинская теннисистка Свитолина начала карьеру на ТВ

23 апреля, 2020, 13:15

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время карантина попробовала себя в роли интервьюера

Об этом сообщает btu.org.ua .

Знаменитая украинка пообщалась с ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и триатлонистом Джеймсом Лоуренсом.

"Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопрос о том, как они этого достигли, немного другие. Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я хочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом ", - рассказала Элина Свитолина .