У меня нет слабых мест, - одноклубник Зинченко вызывающе оценил уровень своей игры

23 апреля, 2020, 22:26

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне дерзко высказался об уровне своей игры

Об этом сообщает Sky Sports .

Футболист также вспомнил свой этап карьеры в немецком "Вольфсбурге".

"Сложно сейчас говорить о форме, но у меня нет слабых мест. В каждом аспекте игры теперь я чувствую себя очень комфортно. В "Вольфсбурге" я был невероятно хорош, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. Думаю, что мой стиль уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, приходится усердно работать, чтобы все успевать - и в атаке, и в обороне ", - сказал Кевин Де Брюйне.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника "Сити" Кевина Де Брюйне составляет 120 млн евро.