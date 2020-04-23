У меня нет слабых мест, - одноклубник Зинченко вызывающе оценил уровень своей игры
Об этом сообщает Sky Sports .
Футболист также вспомнил свой этап карьеры в немецком "Вольфсбурге".
"Сложно сейчас говорить о форме, но у меня нет слабых мест. В каждом аспекте игры теперь я чувствую себя очень комфортно. В "Вольфсбурге" я был невероятно хорош, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. Думаю, что мой стиль уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, приходится усердно работать, чтобы все успевать - и в атаке, и в обороне ", - сказал Кевин Де Брюйне.
В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника "Сити" Кевина Де Брюйне составляет 120 млн евро.
- 14 февраля невеста защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан опубликовала милое фото с сыном Кевина Де Брюйне .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР