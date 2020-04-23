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Espreso.tvОбществоТрамп подписал указ о прекращении иммиграции в США

Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в страну

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики, и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта временная пауза, вызвана спровоцированным коронавирусом кризисом.

"Ограничение будет действовать в течение 60 дней, Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести поправки в указ" - отметили в Белом доме.

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