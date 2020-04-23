Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США
23 апреля, 2020, 11:56
Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в страну
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.
"Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики, и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эта временная пауза, вызвана спровоцированным коронавирусом кризисом.
"Ограничение будет действовать в течение 60 дней, Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести поправки в указ" - отметили в Белом доме.
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