Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США

23 апреля, 2020, 11:56

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в страну

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики, и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта временная пауза, вызвана спровоцированным коронавирусом кризисом.

"Ограничение будет действовать в течение 60 дней, Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести поправки в указ" - отметили в Белом доме.