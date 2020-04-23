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Espreso.tvОбществоТолько командная игра дает результат: Синютка об опыте Львовщины в 2014-2019 годах

Только командная игра дает результат: Синютка об опыте Львовщины в 2014-2019 годах

Год назад страна избрала нового президента. На следующий день после объявления результатов выборов представители команды Порошенко и я в том числе, по европейской традиции, подали в отставку, чтобы дать новой власти возможность проявить себя. Никто не держался за должности

Об этом народный депутат Олег Синютка написал на своей странице в Фейсбук . Публикуем сообщение полностью.

Год мы живем при новой власти, год мы наблюдаем за ее работой. И сегодня уже можно делать промежуточные выводы. Они, к сожалению, неутешительные. Если сказать коротко - мало получить должности, если ты не компетентен ни в одной сфере государственного управления, если ты имеешь команды, которая будет воплощать поставленные цели и задачи - у тебя ничего не получится, а страна катится от кризиса к кризису.

Когда в 2014 году я занял должность главы Львовской ОГА, ситуация в стране была не то, что кризисная. Страна была на грани. И только от тех, кто пришел во власть зависело - удержим мы страну или нет. После 5 лет с тех пор могу четко и ответственно заявить - страну мы не только удержали, мы сделали все, чтобы она активно развивалась.

Можно долго приводить перечень сделанного за 4, 5 года. Самое главное - это:

Инвестиции, производство, рабочие места - 242 новых производства и 25 тысяч новых рабочих мест. В развитие области привлечено 221, 8 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Прозрачность для бизнеса - запуск программы Prozorro, а также мое решение уменьшить на Львовщине барьер позатендерних закупок до 10 тыс. грн принесло экономике региона дополнительно 1 млрд 310 млн грн, а за 2016-18 годы сэкономлено 3,6 млн гривен.

Более 1700 километров автодорог.

Развитие и строительство социальной, образовательной инфраструктуры - построено 14 школ и 23 детских сада, обновлено 6065 объектов социальной инфраструктуры, в частности, построено 94 спортивных площадок и 5 лагерей для реабилитации участников АТО (ООС).

Реформа децентрализации, которую начал Президент Порошенко, дала свои результаты. В области создано 40 объединенных территориальных общин. Государственная поддержка общин, объединившихся в 2018 году, составила 77,1 млн грн.

Я понимаю, что цифры очень часто неинтересно читать, и они воспринимаются как нечто далекое и абстрактное. Но за этими цифрами работа команды единомышленников, которые знали как выполнить поставленные задачи и выполняли их.

Только командная игра дает результат. Мы, это - и партия "Европейская Солидарность", и те люди, которые работали со мной в ОГА были и остаемся командой, которая знает, что делать и умеет достигать поставленных целей.

Власть сегодня вроде есть, а команды и целей нету. Потому что 2 смены правительства за год - это не команда. Три министра здравоохранения за год - это не команда. Более 2 месяцев Украина живет без министров энергетики, образования, культуры - это не команда. В некоторых областях уже несколько раз меняли губернаторов, а в некоторых их нет до сих пор - это не команда. Соответствующий и результат. Мы это можем и должны изменить. И Львовщина, я в этом уверен, понимает лучше.

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