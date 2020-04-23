Таможенная служба заявила об обысках СБУ и ГБР из-за новой символики

23 апреля, 2020, 16:51

Государственная таможенная служба заявила об обысках со стороны Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Сегодня в Гостаможслужбе прошли обыски - представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни", - сообщили там.

"Мы убеждены, что обыски в таможне состоялись по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем предоставим полное содействие правоохранительным органам по их расследованию этого общественно важного дела, продолжаем работать", - добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, в января 2019 года Гостаможслужба закупила услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти на 30 тыс. грн.

"ООО "Геральдическая палата" Алексей Руденко и компаньоны "разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. Есть все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме ", - отметила таможня.

Потом 25 февраля проект новых геральдических знаков был отправлен на согласование в Министерство финансов, после чего его должна утвердить комиссия по геральдике и президент страны своим указом.

"На сегодня правоохранители изъяли копии документов по выполнению указанных услуг", - пояснили в таможне.