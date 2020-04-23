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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала о теплой погоде 25 апреля и предупредила, когда ожидать дождей

Синоптик Наталья Диденко рассказала о теплой погоде 25 апреля и предупредила, когда ожидать дождей

24 апреля ожидается высокая температура воздуха. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13 ... + 20 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.

"В пятницу в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13 ... + 18 ° C - +14 ... + 20 ° C. Существенные осадки маловероятны. Завтра шансы на дождь на востоке, в центральных областях и на Западе", - сообщила Диденко.

Ветер завтра остается западным.

В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до + 18 ° C, без осадков с западным умеренным ветром.

Наталья Диденко отметила, что серьезные осадки придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля.

"Более существенные дожди придут в Украину 25 апреля, в субботу. Южная часть воздержится от осадков, а на Востоке дожди будут вероятны только на Харьковщине. На Западе, на Севере и в большинстве центральных областей пройдут умеренные дожди", - сообщила синоптик.

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