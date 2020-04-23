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Espreso.tvОбществоSpaceX запустила в космос новую партию спутников для глобального интернета Starlink

SpaceX запустила в космос новую партию спутников для глобального интернета Starlink


фото: twitter SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Как сообщает сайт SpaceX , старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Это уже седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, успешно вывела в космос данную партию спутников ранее использовалась в первом полете корабля Crew Dragon к МКС, запуска миссии RADARSAT Constellation и четвертом запуске Starlink, осуществила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая расположена в Атлантическом океане на расстоянии в 630 км от места старта ракеты.

Аеро-корпус ракеты, который тоже вернулся на землю, также ранее использовался при запуске миссии AMOS-17 в августе 2019 года.

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