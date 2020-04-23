SpaceX запустила в космос новую партию спутников для глобального интернета Starlink
Как сообщает сайт SpaceX , старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.
Это уже седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink.
С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.
Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, успешно вывела в космос данную партию спутников ранее использовалась в первом полете корабля Crew Dragon к МКС, запуска миссии RADARSAT Constellation и четвертом запуске Starlink, осуществила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая расположена в Атлантическом океане на расстоянии в 630 км от места старта ракеты.
Аеро-корпус ракеты, который тоже вернулся на землю, также ранее использовался при запуске миссии AMOS-17 в августе 2019 года.
Liftoff! pic.twitter.com/fBYpawIh4j- SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue- SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР