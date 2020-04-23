Сельпо запустило доставку в 45 населенных пунктах: начали с городков
Об этом сообщили на сайте компании.
Выбрать товар и сделать заказ можно на этом сайте. Доставка стоит 50 гривен и будет осуществлена за 4-часовой промежуток, определенный клиентом.
Все работники, которые собирают заказы, а также курьеры обеспечены масками, перчатками, антисептиками и проходят ежедневный температурный контроль.
В сети будут работать свои курьеры, доставка будет осуществляться только в пределах города.
Начали с 45 городов, в которых наименее развитые курьерские службы. Затем проект охватит все населенные пункты, в которых есть супермаркеты "Сильпо".
"Мы прежде всего обратили внимание на те 45 городов, в которых сложно сделать заказ нужных продуктов, не выходя из дома, потому что в них малоразвиты курьерские службы. Города-миллионники, такие как Киев, Харьков или Днепр, будут приобщены к доставке чуть позже ", - пояснили "Сильпо".
Среди городов, в которых доступна доставка сейчас: Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Почтовая, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий, Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ровно, Самбор, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Стрый, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник , Хмельницкий, Энергодар, Южноукраинск.
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