СБУ в Херсонской области разоблачила подпольное производство фальсифицированных антисептиков

23 апреля, 2020, 15:13

Служба безопасности разоблачила и блокировала масштабное производство контрафактных антисептиков в Херсонской области

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оснащен на территории одного из частных предприятий в Новотроицке.

Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи.

"Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата ", - говорится в сообщении.

Изъятую продукцию направили на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.