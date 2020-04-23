СБУ в Херсонской области разоблачила подпольное производство фальсифицированных антисептиков
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оснащен на территории одного из частных предприятий в Новотроицке.
Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи.
"Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата ", - говорится в сообщении.
Изъятую продукцию направили на экспертизу.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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