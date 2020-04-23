 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ в Херсонской области разоблачила подпольное производство фальсифицированных антисептиков

СБУ в Херсонской области разоблачила подпольное производство фальсифицированных антисептиков

Служба безопасности разоблачила и блокировала масштабное производство контрафактных антисептиков в Херсонской области

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оснащен на территории одного из частных предприятий в Новотроицке.

Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи.

"Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата ", - говорится в сообщении.

Изъятую продукцию направили на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать