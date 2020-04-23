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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила российский холдинг на слежке за крымчанами и блокировании украинских интернет-ресурсов в Крыму

СБУ разоблачила российский холдинг на слежке за крымчанами и блокировании украинских интернет-ресурсов в Крыму

Служба безопасности Украины разоблачила холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном сборе информации пользователей сети во временно оккупированном Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории полуострова

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Менеджмент российского общества, который входит в большой телекомхолдинг из РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ.

"Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокировки украинских интернет-сайтов на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В группу российского холдинга входят 15 юридических лиц, возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.

Президенту и конечному бенефициарному собственнику российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний сообщили о подозрении.

Президент холдинга пока скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины (в деянии, умышленно совершенном по предварительному сговору группой лиц, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины ).

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