Самый богатый боксер мира заговорил о завершении карьеры

23 апреля, 2020, 13:46

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что хочет завершить карьеру в 36-37 лет

Об этом сообщает Boxing Scene .

29-летний Альварес рассказал, что он продолжает тренироваться ежедневно, потому что любит бокс.

"У меня всегда была дисциплина, рабочая этика и самоотверженность. Это привело меня к успехам. Каждый день я тренируюсь, как новичок. Мое тело просит меня драться. Я продолжаю тренироваться, потому что люблю бокс. 36 лет - хороший возраст для завершении карьеры премьеры, максимум - 37. После ухода я отдам себя бизнесу и ежедневной игре в гольф", - рассказал боксер.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76, 2 кг).