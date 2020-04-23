Самый богатый боксер мира заговорил о завершении карьеры
Об этом сообщает Boxing Scene .
29-летний Альварес рассказал, что он продолжает тренироваться ежедневно, потому что любит бокс.
"У меня всегда была дисциплина, рабочая этика и самоотверженность. Это привело меня к успехам. Каждый день я тренируюсь, как новичок. Мое тело просит меня драться. Я продолжаю тренироваться, потому что люблю бокс. 36 лет - хороший возраст для завершении карьеры премьеры, максимум - 37. После ухода я отдам себя бизнесу и ежедневной игре в гольф", - рассказал боксер.
Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76, 2 кг).
- 14 апреля стало известно, что украинский боксер Сергей Деревянченко хочет провести бой с Саулем Альваресом.
- 17 декабря 2019 г. Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева.
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