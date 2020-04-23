Рябошапка заявил, что Баканов блокирует проведение экспертизы по делу о ПриватБанке

23 апреля, 2020, 17:10

Об этом он заявил в блоге для Украинской правды .

"Еще одно важнейшая для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по ПриватБанку. Уже несколько месяцев заблокирована руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении", - написал Рябошапка.