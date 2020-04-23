Рябошапка заявил, что Баканов блокирует проведение экспертизы по делу о ПриватБанке
23 апреля, 2020, 17:10
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Иван Баканов блокирует ключевые экспертизы в одном из производств Национального антикоррупционного бюро относительно ПриватБанка
Об этом он заявил в блоге для Украинской правды .
"Еще одно важнейшая для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по ПриватБанку. Уже несколько месяцев заблокирована руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении", - написал Рябошапка.
Он отметил, что без установленной экспертизой суммы убытков НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не вправе сообщать о подозрении.
- Решение киевского апелляционного суда по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать из банка миллиарды гривен в пользу истцов.
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