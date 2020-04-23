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Espreso.tvОбществоРада может определиться относительно назначения Саакашвили вице-премьером 28-29 апреля, - Корниенко

Рада может определиться относительно назначения Саакашвили вице-премьером 28-29 апреля, - Корниенко

Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ 28-29 апреля

Об этом первый заместитель главы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня (внеочередного заседания ВР - ред.) нет и у нас есть в принципе сомнения, оно будет добавлено президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе - во вторник, среду ", - отметил Корниенко.

По его словам, у членов фракции разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

"Действительно, настроения разные в чатах. Есть такое настроение, оно преобладает, - послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время приобретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу ", - сказал Корниенко.

При этом сам Корниенко склоняется к тому, чтобы поддерживать кандидатуру Саакашвили, но окончательно будет определяться после участия в заседании фракции.

Глава партии "Слуга народа" рассчитывает, что на заседании фракции, Саакашвили депутатам представит премьер Шмыгаль.

"Я думаю, что нас завтра посетит и премьер-министр. Это было бы правильно и справедливо. Он представит господина Саакашвили, потому что, насколько я знаю, это была его инициатива не только Президента, и они вместе нам объяснят, как они видят свой прогресс в этом направлении ", - отметил Корниенко.

Он добавил, что уже имел возможность пообщаться с Саакашвили и задать ему вопросы.

"Завтра на фракции, я думаю, что мы дадим возможность задать вопросы народным депутатам. Если будет оставаться время, то я у него спрошу о его видении отношений с нашими международными партнерами. Потому что я знаю, что он в этом очень разбирается, у него хорошие отношения по всему миру с дипломатическими кругами и нам следовало бы в этом направлении усилиться, особенно учитывая ситуацию по международному финансированию, за которое мы боремся уже не первый месяц. Но возникает вопрос, сможет ли нам господин Саакашвили помочь выстраивать такое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, чтобы она была взаимовыгодной ", - сказал Корниенко.

  • Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
  • Саакашвили назвал "полной чушью" предположения, что через некоторое время после возможного назначения в Кабмин он поссорится с президентом Владимиром Зеленским.
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