Работники "Радио Свобода" подали в суд иск против Андрея Портнова

23 апреля, 2020, 14:04

Двое работников "Радио Свобода" 13 и 14 апреля подали гражданские иски в Печерский районный суд Киева против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщается на сайте Судебной власти, пишет "Детектор Медиа ".

Сергей Ищенко и Борис Мазур подали иски о защите права на приватность, обязательстве извлечь персональные данные лица и возмещении морального вреда.

Исковое заявление господина Ищенко будет рассматривать судья Татьяна Ильева, а Бориса Мазура - Светлана Волкова.

Даты судебных заседаний пока неизвестны.

Напомним, 31 октября чиновник времен президентства Виктора Януковича - Андрей Портнов изложил персональные данные водителя съемочной группы программы "Схемы". Он обнародовал полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера авто. В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова. Журналисты отметили, что не планируют прекращать работу над темой.

Андрей Портнов, в свою очередь, пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

Президент "Радио Свобода / Радио Свободная Европа" Джейми Флай осудил разглашение персональных данных работников проекта "Схемы" и призвал правоохранителей отреагировать на действия Портнова.

Несмотря на это 2 ноября Портнов обнародовал номера еще трех автомобилей, которые, по его словам, связаны с журналистами "Схем".

4 ноября Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" призвало украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности Портнова.

Также 4 ноября Андрей Портнов сказал, что "стал журналистом и ведущим, официально оформил документы и приступил к работе" на телеканале "112 Украина". По его словам, это произошло 30 октября. Кроме того, он "дал пару дней" "Радио Свобода", чтобы редакция подала заявление в правоохранительные органы: "Если не обратитесь вы, обращусь я. Мы обязаны раз и навсегда в публичном юридическом процессе поставить точку, имеете ли вы право осуществлять незаконные оперативно-технические мероприятия ".

В тот же день он сообщил, что письменное редакционное задание "информировать общество о противоправной деятельности лиц, занимающихся незаконной оперативно-розыскной деятельностью", и снова обнародовал персональные данные еще одного водителя съемочной группы программы "Схемы".

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский сообщил ДМ, что сотрудничество канала с Андреем Портновым осуществляется в соответствии с нормами действующего украинского законодательства, а форма и условия - имеют "конфиденциальный характер".

5 ноября Портнов обнародовал редакционное задание.

7 ноября полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах со стороны Андрея Портнова журналистам "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Также 7 ноября Портнов подал в Национальную полицию заявление против издания "Радио Свобода".

14 ноября Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины провел свое первое заседание. Во время которого представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел рассказали о производствах, открытых в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода" и обнародованием их персональных данных.

Андрей Портнов 18 ноября встретился с заместителем главы ОПГ Кириллом Тимошенко. В ОПУ рассказали, что он обратился с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" в Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. В частности, призвал ОПГ и Совет принять во внимание его аргументы. В ОПУ сообщили, что приняли к сведению его аргументы заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.