"У меня вопрос к МЗ: это та благодарность медикам?" - врач-психиатр о сокращении в киевской психбольнице и принудительном уменьшении окладов

23 апреля, 2020, 18:27

Врач-психиатр Наталья Стримовская сообщила, что в киевской психбольнице сокращают медиков и заставляют подписывать приказы, что готовы работать за минимальный оклад

Об этом врач сообщила в Facebook.

"В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков - более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают от сокращений. В четверг объявили, что все подработки и совместительства по персоналу снимают. В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае - вместо 4 тыс. грн). во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад в моем случае - это 3 тыс. 800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения - из 25 ", - отметила Стримовская.

Врач-психиатр обратилась в Минздрав и к правительству с вопросом та ли это благодарность медикам, о которой говорили, а также подчеркнула, что психические болезни распространены и очень страшные.

"У меня вопрос к Министерству здравоохранения и правительству: это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы говорите на каждом углу? Вы серьезно решили сэкономить на психическом здоровье нации? Эти 8 тыс. острых психотических больных, которые пролечиваются ежегодно в нашей больнице - они теперь останутся без помощи? Вы думаете, что психических болезней не существует - так вот, они, хронические и очень страшные, и вы их не видите только потому, что кучка энтузиастов за смешные деньги брала удар на себя. А теперь что делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае обострения психической болезни. 80% из них - инвалиды 2 группы, нетрудоспособные люди с пенсией 1500 грн на содержании у своих близких ", - отметила Стримовская.

Напомним, 1 апреля МЗ сообщило, что за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

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