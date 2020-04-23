"Шахтер" и бельгийский топ-клуб завершают переговоры о трансфере футболиста сборной Украины

23 апреля, 2020, 20:11

Бельгийский "Брюгге" ведет переговоры с донецким "Шахтером" о выкупе контракта левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя

Об этом сообщает zbirna.com.

По информации источника, переговоры должны завершиться в ближайшее время.

"Переговоры еще продолжаются. Все должно решиться в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - это подтвердил агент футболиста Вадим Шаблий.

25-летний Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 3,2 млн евро.