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Espreso.tvСпорт"Шахтер" и бельгийский топ-клуб завершают переговоры о трансфере футболиста сборной Украины

"Шахтер" и бельгийский топ-клуб завершают переговоры о трансфере футболиста сборной Украины


фото: uaf.ua
Бельгийский "Брюгге" ведет переговоры с донецким "Шахтером" о выкупе контракта левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя

Об этом сообщает zbirna.com.

По информации источника, переговоры должны завершиться в ближайшее время.

"Переговоры еще продолжаются. Все должно решиться в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - это подтвердил агент футболиста Вадим Шаблий.

25-летний Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 3,2 млн евро.

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