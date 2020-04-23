"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели
23 апреля, 2020, 16:07
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности годовщину избрания президента Зеленского и чего ожидать от внеочередного заседания Верховной Рады, и будущее рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта.
К разговору присоединятся:
- Галина Янченко, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
- Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"
- Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53
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