"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

23 апреля, 2020, 16:07

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности годовщину избрания президента Зеленского и чего ожидать от внеочередного заседания Верховной Рады, и будущее рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта.

К разговору присоединятся:

Галина Янченко, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"

Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53