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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности годовщину избрания президента Зеленского и чего ожидать от внеочередного заседания Верховной Рады, и будущее рассмотрения банковского "антиколомойского" законопроекта.

К разговору присоединятся:

  • Галина Янченко, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
  • Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"
  • Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53

 

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