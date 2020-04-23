"Нарушили карантинный режим": организатору автопробега предпринимателей в Запорожье вручили админпротокол

23 апреля, 2020, 19:18

Организатор автопробега в поддержку малого и среднего бизнеса в Запорожье Лидия Кривенко получила административный протокол за нарушение требований карантина. Женщина планирует обжаловать протокол в суде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кривенко отметила, что при вручении админпротокола была с юристом и будет оспаривать протокол в суде.

"Я была с юристом при вручении. Мы написали, что отрицаем. Будем ждать суда, поскольку дело в том, что они пишут, что мы нарушили с площади Свободы (одной из точек старта автопробега в Запорожье была площадь Свободы, - ред.), с самого начала. Они там стояли, могли и там протокол составить. Инкриминируют, что нарушили карантинный режим, хотя им и говорила, что вы сами понимаете, что как такового карантина нет, потому что нарушение Конституции ... Почему и у нас, и в других городах, если составляют протоколы, то судьи не рассматривают. Посмотрим, как здесь отнесутся к нашему нарушению тем более, что мы были по два человека в машине, в масках, перчатках, выходила передавать обращения я одна ", - сообщила Кривенко.

Отмечается, что в главном управлении Национальной полиции в Запорожской области подтвердили информацию о вручении админпроткола организатору акции протеста. В ведомстве сообщили, что он составлен в связи с нарушением требований по ограничению массовых мероприятий в условиях карантина.

"Сегодня была вручена копия протокола женщине 1958 году по признакам статьи 44 с отметкой 3. Это нарушение правил карантина людей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это организация проведения массового мероприятия, чем нарушила пункты постановления Кабинета министров Украины 211-й (постановление" О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 11 марта 2020 года с дополнениями изменениями, - ред)", - отметили в Нацполиции.

Напомним, 22 апреля в Запорожье прошла акция в поддержку малого и среднего бизнеса, который был вынужден временно прекратить работу из-за карантина. К акции присоединились более сотни предпринимателей на собственных авто.

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