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Espreso.tvСпорт"Динамо" оштрафует Хачериди на ползарплаты за скандал в чемпионате Беларуси

"Динамо" оштрафует Хачериди на ползарплаты за скандал в чемпионате Беларуси


фото: dynamo-brest.by
"Динамо" из Бреста оштрафует украинского футболиста Евгения Хачериди за изъятие и скандальное поведение в матче чемпионата Беларуси

Об этом сообщает "Футбол 24".

За красную карточку и спор с арбитром в матче против "Витебска" клуб из Бреста может лишить Хачериди половины зарплаты.

По информации источника, футболист зарабатывает $20 тыс. в месяц. Также 32-летний защитник получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок и выход на групповой турнир еврокубков.

В целом зарплата Хачериди составляет около $500 тыс. В контракте футболиста предусмотрены штрафы за недисциплинированное поведение.

Сейчас "Динамо" еще не приняло решение о наказании Хачериди.

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