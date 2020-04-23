"Динамо" оштрафует Хачериди на ползарплаты за скандал в чемпионате Беларуси

23 апреля, 2020, 08:27

"Динамо" из Бреста оштрафует украинского футболиста Евгения Хачериди за изъятие и скандальное поведение в матче чемпионата Беларуси

Об этом сообщает "Футбол 24".

За красную карточку и спор с арбитром в матче против "Витебска" клуб из Бреста может лишить Хачериди половины зарплаты.

По информации источника, футболист зарабатывает $20 тыс. в месяц. Также 32-летний защитник получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок и выход на групповой турнир еврокубков.

В целом зарплата Хачериди составляет около $500 тыс. В контракте футболиста предусмотрены штрафы за недисциплинированное поведение.

Сейчас "Динамо" еще не приняло решение о наказании Хачериди.

Напомним, 18 апреля Евгений Хачереди заработал красную карточку и пенальти, который привел к поражению брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу.

19 апреля СМИ сообщили, что "Динамо" из Бреста решило расторгнуть контракт с Хачереди, который был удален в матче чемпионата Беларуси и якобы пытался побить арбитра.

21 апреля Евгений Хачереди извинился за удаление в чемпионате Беларуси.

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