Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве ожидается в начале мая, - Кличко
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба КГГА.
"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах ", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что в больницах подготовили более 1700 коек для размещения больных
На сегодня в столице госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением.
"В случае необходимости, город готов развернуть до 7000 коек", - подчеркнул Кличко.
- Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков.
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