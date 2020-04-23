Пророссийского пропагандиста Шария сняли с розыска

На сайте МВД исчезла его розыскная карточка.

По данным OpenDataUA, Шария убрали из перечня лиц, скрывающихся от органов власти, 13 апреля 2020 года.

Шария подозревали в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины).

По данным прокуратуры Киева, 12 июля 2011 года он сымитировал совершение в отношении него покушения на убийство.

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