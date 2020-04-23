Продажа авто в мире упадет на 22% из коронавируса
Об этом говорится в отчете IHS Markit.
Из-за падения на основных рынках в Китае, США и Европе восстановления отрасли будет медленным, а заводы в ключевых регионах все еще закрыты. Для возрождения авторынка в Китае понадобится много времени, несмотря на начало работы большинства предприятий после карантина, считают аналитики.
В отчете говорится, что перспективы рынка неоднозначны. Китай ожидает падение продаж автомобилей почти на 16%. Рынок легковых авто в США упадет до 12,5 млн единиц, или на 27% в этом году. Западная и Центральная Европа столкнется с падением продаж на 25% - до 13,6 млн машин.
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