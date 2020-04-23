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Espreso.tvОбществоПолная чушь, - Саакашвили о возможных конфликтах с Зеленским после назначения

Полная чушь, - Саакашвили о возможных конфликтах с Зеленским после назначения


фото: DW
Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что через некоторое время после возможного назначения в Кабмин он поссорится с президентом Владимиром Зеленским

Об этом Саакашвили рассказал в эфире одного из телеканалов, передает Liga.net.

Политик сообщил, что встречался с Зеленским "недавно", добавив, что он - "смелый человек", раз предложил ему должность. Негатив по поводу планов его назначения вице-премьером политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, затем нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я на него буду нападать", - заверил он.

Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

"Я думаю, здесь достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. Знаете, сколько интересных парламентариев в Раде?" - ответил он.

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  • Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
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