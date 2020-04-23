Почти 50% смертей от коронавируса в Европе произошли в учреждениях социальной опеки, - ВОЗ

23 апреля, 2020, 18:20

Около половины жертв коронавируса в Европе были постояльцами дома престарелых и интернатов

Об этом Twitter сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, люди, страдающие от физических или умственных недостатков в старшем возрасте более уязвимы к коронавирусу.

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"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной заботы долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - отметил он.

По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность.