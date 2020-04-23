Падение промпроизводства в марте ускорилось до 7,7% - Госстат

23 апреля, 2020, 17:03

Объемы производства промышленной продукции в Украине в марте 2020 упали на 7,7% по сравнению с мартом предыдущего года

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За первый квартал 2020 года промышленное производство в Украине упало на 5,1%.

Больше всего в марте упало производство товаров длительного пользования - на 21,5%. Производство инвестиционных товаров сократилось на 19,1%.

Среди отраслей перерабатывающей промышленности рост объемов производства в марте 2020 наблюдался только в химической промышленности (на 2,3%) и в производстве фармацевтических изделий - почти на 22% (по сравнению с мартом прошлого года).

Падение в автопроме составило 27,7%.

По регионам рост объемов промышленного производства в марте зафиксировали лишь в 5 областях: Кировоградской (на 8,3%), Львовской (на 6%), Николаевской (на 2,5%), Херсонской (на 3,6%) и Черкасской ( на 2,6%). Больше всего упало промышленное производство в Луганской области - на 31,3%.

По данным Госстата, в феврале 2020 года промышленное производство в Украине упало на 1,5%. В январе падение промышленности достигало 5,1%.

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