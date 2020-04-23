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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли Новомихайловку из гранатометов, двое бойцов ООС ранены

Оккупанты обстреляли Новомихайловку из гранатометов, двое бойцов ООС ранены


фото: pressjfo.news
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в населенном пункте Новомихайловка

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Против украинских защитников Новомихайловки противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие обстрелов двое военных получили осколочные ранения.

Воинам предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются.

 

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