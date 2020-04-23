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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня несколько усилилась

Официальный курс: гривня несколько усилилась

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля официальный курс установлен на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро. По состоянию на 22 апреля курс был 29,35 гривни.

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