Официальный курс: гривня несколько усилилась

23 апреля, 2020, 09:34

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля официальный курс установлен на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро. По состоянию на 22 апреля курс был 29,35 гривни.