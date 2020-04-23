Официальный курс: гривня несколько усилилась
23 апреля, 2020, 09:34
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 3 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 23 апреля официальный курс установлен на уровне 27,05 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро. По состоянию на 22 апреля курс был 29,35 гривни.
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