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Espreso.tvОбществоНик Вуйчич извинился перед украинцами и обвинил Шария во лжи

Ник Вуйчич извинился перед украинцами и обвинил Шария во лжи


фото: pravda.ua
Проповедник и мотивационный тренер Ник Вуйчич извинился за то, что стал частью политической пропаганды Анатолия Шария

Видео-ответ Ник Вуйчич записал в Facebook.

Скандал разгорелся, когда общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал один из видеороликов российского пропагандиста Шария.

Стерненко отметил, что он покупал на специальном сервисе "Cameo" видео у Майка Тайсона и Ника Вуйчича, которые за деньги говорили, что поддерживают его начинания как блоггера. Например, видео от Вуйчича стоило $149.

Стерненко отметил, что Шарий "обрезал" вотермарку видеосервиса и подал видео как знак его поддержки на Западе.

В ответ Стерненко заказал такое же видео, где актеры американского сериала "Игра престолов" поздравляет Шария с достижением отличия "работник месяца" в McDonald`s и зовут его в Украину.

"Для тех, кто не в курсе, я объясню: Шарий стрелял мужчине в спину, когда тот ему не представлял вообще никакой угрозы, и это было в McDonald`s", - прокомментировал Стерненко.

Стерненко отметил, что 13 апреля Шария исключили из реестра лиц, скрывающихся от следствия.

Напомним, Шария объявили в розыск в феврале 2012 года по подозрению о заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).

В своей заметке и видео на Facebook Ник Вуйчич извинился и написал, что никогда не хотел, чтобы его видео использовали в политических целях. Также он пообещал, что в дальнейшем будет проверять информацию.

Видео-извинения Вуйчича:

Видео Стерненка:

Анатолий Шарий отреагировал на сообщение Вуйчича: "Самое страшное - не потеря конечностей, а отсутствие головы на плечах". Также он выложил фото Ника Вуйчича с Александром Турчиновым во время посещения Украины для миссионерства.

 

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