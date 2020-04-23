Нафтогаз снизил цены на газ для населения в апреле еще на 15%
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Такое снижение стало возможным из-за закупки Оператора газотранспортной системы, который проводил тендеры на приобретение газа по рекордно низким ценам. Эти цены Нафтогаз взял в расчет для определения цены на газ для населения.
"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
В общем, по расчетам государственной компании, от началу 2020 года цены на газ для населения упали на 38%.
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