Нацсовет по вопросам ТВ проверит "112 Украина" за российский мультфильм с запрещенным актером
23 апреля, 2020, 16:58
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" за трансляцию мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы" с запрещенным актером
Об этом сообщили в пресс-служба Нацсовета.
Регулятор обнаружил, что 19 апреля телеканал транслировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.
Нацсовет проверит деятельность канала после карантина.
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