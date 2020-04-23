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Espreso.tvОбществоНацсовет по вопросам ТВ проверит "112 Украина" за российский мультфильм с запрещенным актером

Нацсовет по вопросам ТВ проверит "112 Украина" за российский мультфильм с запрещенным актером

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" за трансляцию мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы" с запрещенным актером

Об этом сообщили в пресс-служба Нацсовета.

Регулятор обнаружил, что 19 апреля телеканал транслировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Нацсовет проверит деятельность канала после карантина.

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