На Полтавщине зафиксировали вспышку коронавируса

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

"В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45. Сейчас болеет 146 человек", - сообщил он.

Ситуация в разрезе городов и районов: Кременчуг - 58, Полтава - 27, Кременчугский район - 22, Миргород - 12, Горишни Плавни - 11 (4 выздоровели), Зеньковский район - 8, Полтавский район - 4, Кобеляцкий район - 3, Лубны - 3, Лубенский район - 2, Оржицкий район - 2, Глобинский район - 2, Карловский район - 2, Машевка - 1 (человек выздоровел), Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1.

Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений.

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