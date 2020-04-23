На оккупированном Донбассе закрывают шахты, - Минреинтеграции

23 апреля, 2020, 21:02

На оккупированных территориях Луганской области добыча угля с начала года сократилась на 33%, а производство ферросплавов - на 60%

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Тенденции ухудшения экономической ситуации на территории ОРДЛО усиливаются с начала года. В частности, на территории ОРЛО в первом квартале 2020 года добычи угля снизились на 33%, а производство ферросплавов - на 60%. При этом на 40% выросли долги по заработной плате (до 2,7 млрд руб.) ", - информируют в министерстве.

Отмечается, что критическая ситуация сложилась в городе Хрустальный, где совокупные долги по заработной плате предприятий города увеличились в течение года в восемь раз - до около 580 млн руб. Основная причина - обострение кризисных явлений в угледобывающей промышленности.

В Минреинтеграции сообщают, что оккупационная администрация уже анонсировала мероприятия по "реорганизации" угольной отрасли. Принят "закон" о порядке ликвидации убыточных предприятий, что фактически будет означать массовое сокращение.

По информации ведомства, в течение апреля закрыли шахты "Новопавловская", "Миусинская", "Вергеливская", рассматривается вопрос "сухой" консервации шахты "Никанор-Новая". В течение года ожидается закрытие еще 5 шахт.

"Закрытие угольных предприятий ставит под угрозу объекты социальной инфраструктуры, которые содержались за их счет", - отмечают в ведомстве.

В рамках "реорганизации" рассматривается проект создания "государственного унитарного предприятия" (ГУП) под рабочим названием "Востокуголь" ( "Востокуголь"), которому будут переданы все угольные активы на территории ОРЛО. В т.ч. ГУП "Центроуголь", "Антрацит" и "Углереструктуризация", а также т. Н. Филиалы 2 ЗАО "Внешторгсервис" ( "Ровенькиантрацит", "Свердловскантрацит" и "Краснодонуголь").

По имеющейся информации, на должность руководителя новой структуры рассматривается кандидатура гражданина Российской Федерации Андрея Чурина, который до этого руководил угольным направлением "Тувинской энергетической промышленной корпорации" (владелец - бизнесмен Руслан Байсаров) и недавно возглавил филиал №2 ЗАО "Внешторгсервис". Указанная компания зарегистрирована в Южной Осетии и осуществляет управление рядом промышленных предприятий в ОРДЛО в рамках контроля государством-оккупантом.