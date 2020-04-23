На львовском военном полигоне нашли мертвого курсанта
Об этом сообщает Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины, Радио Свобода.
Тело обнаружено в среду, 22 апреля, около 18.30. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа Яворивского отдела Нацполиции, Территориального управления Государственного бюро расследования Львова, работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.
Следователи Территориального управления ГБР уголовное преступление внесли в Единый реестр досудебных расследований.
По информации Радио Свобода из разных источников, найдено тело курсанта Национальной академии Сухопутных войск вблизи военной части в поселке Немиров. Сейчас следователи рассматривают несколько версий - от убийства до самоубийства. Впрочем больше склоняются к тому, что курсант застрелил себя по эмоциональным причинам - из-за несчастной любви.
Продолжается следствие.
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