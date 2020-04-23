На Донбассе погиб военный из Львовщины, - ОГА

23 апреля, 2020, 17:41

23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Погибший проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады.

О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО / ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады ", - говорится в сообщении.

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