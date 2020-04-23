Мужа Венедиктовой повысили в Нацполиции и перевели в Киев после ее избрания в Раду от "Слуги народа", - "Схемы"
Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях".
В ноябре 2019 года Колесник получил кресло заместителя начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и повышение до полковника.
Журналисты поинтересовались у министра Арсена Авакова об обстоятельствах повышение мужа Венедиктовой в структуре Нацполиции.
"Вопрос назначения на должности в киберполиции в компетенции руководителя подразделения и не подлежат согласованию с министром внутренних дел", - сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
В Национальной полиции сообщили, что Колесник получил повышение "на основании заключения центральной аттестационной комиссии и в порядке продвижения по службе", а звание полковника получил "по совокупности сроков пребывания в специальном звании".
Журналисты связались с приемной Колесника и оставили просьбу о его комментарии для материала.
Он не ответил ни на звонки, ни на сообщения также.
Венедиктова в течение месяца получила два запроса от редакции с просьбой прокомментировать указанные вопросы.
"Ваши запросы от 1 и 21 апреля по поводу предоставления комментариев рассмотрено. Информируем Вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктов И.В. пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, Вам будет сообщено о ней дополнительно ", - говорится в ответе офиса генерального прокурора Украины в адрес редакции.
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