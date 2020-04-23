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Espreso.tvОбществоМэр Ивано-Франковска Марцинкив оправдался за свое скандальное заявление о ромах

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив оправдался за свое скандальное заявление о ромах


фото: galychyna.if.ua
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за слова во время скандального заявления о ромах, которых должны были принудительно вывезти на Закарпатье

Об этом он заявил сегодня утром в прямом эфире местной радиостанции "Западный полюс", передает " УНИАН ".

"Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на "102", горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без рукавиц. более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, а гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте. Это неединождые факты", - пояснил Марцинкив.

По его словам, полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для лиц ромской национальности, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой, поскольку ни один общественный транспорт сейчас не ездит.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции какие-то были, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом и вне зависимости, кто те люди, которые нарушают карантин. Язык шла о 20 человеках, в том числе и детях, которые без присмотра. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам можно не соблюдать карантин?" - спросил мэр.

Марцинкив отметил, что цыгане, которые отказались ехать в Закарпатье, продолжают находиться на улицах и продолжают попрошайничать. В то же время он не понимает, почему часть лиц поехала домой, а другая - в последний момент отказалась.

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Напомним, Марцинкив требовал до 28 апреля очистить город от ромов.

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