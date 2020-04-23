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Espreso.tvСпортЛопес уверен, что "залез в голову" Ломаченко

Лопес уверен, что "залез в голову" Ломаченко


фото: Boxingscene
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что ему удалось напугать украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Лопеса, провокационным заявлениям ему удалось "залезть в голову" Ломаченко и заставить украинца почувствовать угрозу.

"Мы залезли в голову Ломаченко. Мой отец сделал это. Никто никогда не видел, чтобы Лома говорил какую-то ерунду, за него всегда говорят его кулаки в ринге. Но с нами Ломаченко почувствовал угрозу. Он сказал, что после боя хочет посмотреть мне в лицо и сказать что-то вроде "больше никогда не смейте показывать свое неуважение ко мне". Но я абсолютно уверен, что вырублю Ломаченко. Неважно, какая из моих рук это сделает - одна из них точно отправит его в нокаут ", - сказал Лопес.

Лопес является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации). Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Бой Ломаченко - Лопес должен был состояться 30 мая, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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