Ким Чен Ын продолжает сохранять власть в Северной Корее, - Пентагон

23 апреля, 2020, 16:12

В Пентагоне заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает сохранять власть, несмотря на недавние слухи об ухудшении состояния его здоровья

Об этом сообщает DW .

По словам заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена, пока Ким имеет полный контроль над властью и военными в КНДР. При этом он выразил уверенность, что нет никаких причин считать иначе.

"Я предполагаю, что Ким Чен Ын еще имеет полный контроль над корейским атомным оружием и корейскими военными силами", - заявил он.

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Однако, как отметил Хайтен, у него нет данных американской разведки, которые смогли однозначно подтвердить или опровергнуть слухи относительно критического состояния здоровья лидера Северной Кореи.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Позже также сообщалось, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон. В случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.