Киев подал заявку на проведение крупнейшего в мире киберспортивного турнира
Об этом сообщил совладелец студии Maincast Виталий Волочай в facebook.
По его словам, Киев подал заявку на проведение в 2021 году турнира The International по Dota 2.
"На прошлой неделе истек срок подачи заявок на проведение The International 2021. Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта. Будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа", - написал Волочай.
Организаторы должны назвать город, который примет The International 2021 во время турнира The International 2020 в шведском Стокгольме, который должен состояться в августе.
- Напомним, 18 февраля 59-летняя украинка Татьяна Силенко в составе киберспортивной команды Ageless Shooters победила на международном турнире по Counter Strike.
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