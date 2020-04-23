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Espreso.tvОбществоКоронавирус перерастает в кризис прав человека - генсек ООН

Коронавирус перерастает в кризис прав человека - генсек ООН


фото: reuters
Пандемия коронавируса (COVID-19) быстро становится кризисом прав человека в мире

Об этом в Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"COVID-19 является кризисом здравоохранения, который быстро становится кризисом прав человека", - написал он.

Гутерреш добавил, что люди и их права должны быть в центре внимания.

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Генсек ООН также отметил, что угрозу представляет сам вирус, а не люди.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля во мире уже зарегистрировали 2638024 случая заражения коронавирусом, из них - 721 734 человека выздоровели и 184235 человек умерли.

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