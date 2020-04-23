Коронавирус перерастает в кризис прав человека - генсек ООН
23 апреля, 2020, 18:00
Пандемия коронавируса (COVID-19) быстро становится кризисом прав человека в мире
Об этом в Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"COVID-19 является кризисом здравоохранения, который быстро становится кризисом прав человека", - написал он.
Гутерреш добавил, что люди и их права должны быть в центре внимания.
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Генсек ООН также отметил, что угрозу представляет сам вирус, а не люди.
Напомним, по состоянию на утро 23 апреля во мире уже зарегистрировали 2638024 случая заражения коронавирусом, из них - 721 734 человека выздоровели и 184235 человек умерли.
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