Коронавирус обнаружили в одной из тюрем, - Денисова
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Во время проверки Офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР ", - сообщила Денисова.
По ее словам, указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.
В то же время, по состоянию на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.
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