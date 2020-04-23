Коронавирус обнаружили в одной из тюрем, - Денисова

23 апреля, 2020, 15:27

Первые случаи заболевания COVID-19 обнаружили в одной из украинских тюрем, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля на форуме больных

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Во время проверки Офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР ", - сообщила Денисова.

По ее словам, указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

В то же время, по состоянию на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.