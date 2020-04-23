 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: новый антирекорд произошел из-за нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Коронавирус: новый антирекорд произошел из-за нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Причиной увеличения количества заболеваний коронавирусом за 22 апреля стали нарушения карантина в Вербное воскресенье и на Пасху

Об этом на брифинге в четверг, 23 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

Степанов отметил, что в Украине зафиксировали новый антирекорд за все время эпидемии коронавируса.

"За прошедшие сутки заболели 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это стало следствием нарушения карантина в Вербное воскресенье и непосредственно на Пасху", - заявил Степанов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Читайте также: Антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 578 случаев коронавируса, всего - 7170

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать