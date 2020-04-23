Коронавирус: новый антирекорд произошел из-за нарушения карантина на Пасху, - Степанов
23 апреля, 2020, 10:04
Причиной увеличения количества заболеваний коронавирусом за 22 апреля стали нарушения карантина в Вербное воскресенье и на Пасху
Об этом на брифинге в четверг, 23 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
Степанов отметил, что в Украине зафиксировали новый антирекорд за все время эпидемии коронавируса.
"За прошедшие сутки заболели 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это стало следствием нарушения карантина в Вербное воскресенье и непосредственно на Пасху", - заявил Степанов.
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