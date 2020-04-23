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Espreso.tvОбществоКомитет ВР рассмотрел 8628 поправок к "антиколомойскому" законопроекту, - нардеп Железняк

Комитет ВР рассмотрел 8628 поправок к "антиколомойскому" законопроекту, - нардеп Железняк


фото: goloszmin
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел половину из более 16,5 тыс. поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности"

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

"Только прошли на комитете "экватор" - половину поправок в закон о банках. Сейчас на 8628 правке", - написал он.

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