Комитет ВР рассмотрел 8628 поправок к "антиколомойскому" законопроекту, - нардеп Железняк
23 апреля, 2020, 15:47
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел половину из более 16,5 тыс. поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности"
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Facebook.
"Только прошли на комитете "экватор" - половину поправок в закон о банках. Сейчас на 8628 правке", - написал он.
- 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
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