Ferrexpo не планирует снижать объемы налоговых отчислений

23 апреля, 2020, 16:12

На период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса (COVID-19), Верховная Рада Украины приняла специальный закон о налоговых льготах для бизнеса, согласно которому земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляются и не уплачиваются

Компания Ferrexpo не планирует пользоваться этой возможностью и планирует перечислять все налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме, пишет ее пресс-служба.

Данное решение направлено в первую очередь на поддержку территориальных общин, чтобы позволить органам местного самоуправления не сокращать социальные программы и иметь возможность направить дополнительные средства на медицинское обеспечение.

"Мы понимаем насколько средства, которые мы платим в бюджеты разных уровней, важны для местных общин, Полтавской области и всей Украины, особенно в текущей непростой ситуации. Мы не планируем снижать или отменять платежи, как это предусмотрено законопроектами, и продолжаем перечислять их в полном объеме", - отметили в Компании.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo в 2019 году перечислила в бюджеты разных уровней более 3,6 млрд гривен налогов и сборов. Также Компания выделила 2,5 млн долларов США в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19 и в данный период поэтапно реализовывает ее.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com