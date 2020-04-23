Еврокомиссия готовит план восстановления экономики на 2 трлн евро, - СМИ

23 апреля, 2020, 15:39

Европейская комиссия готовит план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на 2 триллиона евро

Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутреннюю записку Еврокомиссии.

Сообщается, что соответствующий план будет обсуждаться сегодня, 23 апреля, во время видеоконференции с участием лидеров Евросоюза.

"В целом новые предложения смогут генерировать не менее 2000 млрд инвестиций и расходов", - говорится в записке.

План будет финансироваться из будущего семилетнего бюджета ЕС, многолетние финансовой рамочной программы (MFF), а также по временному "инструменту восстановления", которых планируется привлечь до 320 млрд евро на рынках капитала.

"Примерно половина этой суммы будет состоять из займов государствам-членам. Другая часть останется в бюджете, который будет погашен государствами-членами после 2027 в течение длительного периода времени будет уплачено в будущем дополнительными собственными ресурсами", - отмечается в записке.

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На данный момент данные предложения находятся на этапе разработки и не поступили в канцелярию президента Еврокомиссии. Они не будут обсуждаться на заседании еврокомиссаров на следующей неделе, а будут рассмотрены позже.

Ранее Европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Он будет рассмотрен Европейским советом сегодня, 23 апреля.