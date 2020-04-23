 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕврокомиссия готовит план восстановления экономики на 2 трлн евро, - СМИ

Еврокомиссия готовит план восстановления экономики на 2 трлн евро, - СМИ


фото: radako
Европейская комиссия готовит план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на 2 триллиона евро

Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутреннюю записку Еврокомиссии.

Сообщается, что соответствующий план будет обсуждаться сегодня, 23 апреля, во время видеоконференции с участием лидеров Евросоюза.

"В целом новые предложения смогут генерировать не менее 2000 млрд инвестиций и расходов", - говорится в записке.

План будет финансироваться из будущего семилетнего бюджета ЕС, многолетние финансовой рамочной программы (MFF), а также по временному "инструменту восстановления", которых планируется привлечь до 320 млрд евро на рынках капитала.

"Примерно половина этой суммы будет состоять из займов государствам-членам. Другая часть останется в бюджете, который будет погашен государствами-членами после 2027 в течение длительного периода времени будет уплачено в будущем дополнительными собственными ресурсами", - отмечается в записке.

Читайте также: "Крупнейший пакет в истории": США выделят 2 триллиона долларов для спасения экономики

На данный момент данные предложения находятся на этапе разработки и не поступили в канцелярию президента Еврокомиссии. Они не будут обсуждаться на заседании еврокомиссаров на следующей неделе, а будут рассмотрены позже.

Ранее Европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Он будет рассмотрен Европейским советом сегодня, 23 апреля.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать