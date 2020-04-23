Э-кабинеты моряков и чат-бот по ремонту на дорогах: Кабмин запустил 5 дополнительных транспортных сервисов
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Следовательно, новые сервисы включают:
- электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, подать заявление на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Работает в тестовом режиме, на следующей неделе будет добавлена возможность оплаты онлайн;
- сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан;
- сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий;
- электронный кабинет инспектора Укртрансбезпекы, который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов
- чат бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах Укравтодора с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.
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