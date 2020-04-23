Э-кабинеты моряков и чат-бот по ремонту на дорогах: Кабмин запустил 5 дополнительных транспортных сервисов

23 апреля, 2020, 16:47

Правительство расширило возможности электронных услуг и запустило 5 дополнительных сервисов на транспортном портале электронных услуг

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Следовательно, новые сервисы включают:

- электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, подать заявление на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Работает в тестовом режиме, на следующей неделе будет добавлена возможность оплаты онлайн;

- сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан;

- сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий;

- электронный кабинет инспектора Укртрансбезпекы, который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов

- чат бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах Укравтодора с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.

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