Disney создает спин-офф "Звездных войн" с женщиной в центре сюжета
23 апреля, 2020, 22:19
Студия Disney начала снимать сериал по вселенной "Звездных войн", где женщина станет главным героем
Об этом сообщают Буквы со ссылкой на Variety.
Проект пока не имеет названия. События сериала будут развиваться во временной промежуток космической саги, который до этого не освещался в фильмах
Дата премьеры сериала неизвестна.
"Звездные войны" - киноэпопея в жанре "космическая опера", а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры и другие произведения, созданные в рамках единого фантастической вселенной, придуманного американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов-адептов "темной стороны Силы".
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