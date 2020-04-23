Демонтаж памятника Коневу: мэру Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны РФ

23 апреля, 2020, 18:55

Мэру Праги Зденеку Гржибу предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России. Власти считают, что ему может угрожать опасность после сноса памятника маршалу Коневу

Об этом сообщает Радио Свобода .

Представитель магистрата Праги Вит Гофман сообщил, что мэр чешской столицы Зденек Гржиб имеет "кратковременную полицейскую охрану". Но не сообщил причину и подробности.

До этого чешские СМИ писали, что мэра и глав двух пражских районов взяли под охрану в связи с возможной угрозой со стороны России. Предполагается, что им может угрожать опасность после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и подготовки к установлению памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.

Напомним, 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже принял в прошлом году совет городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя.

Впоследствии, Россия потребовала отдать ей демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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