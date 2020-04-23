ЧВК Вагнера и паралитический газ: Ливия обвинила Россию в применении химического оружия в Триполи
Об этом сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed, передает Радио Свобода .
По словам министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага, российские наемники используют нервно-паралитический газ в боях на юге города.
По утверждению министра, несколько бойцов проправительственных сил были застрелены снайперами после того, как были парализованы нервно-паралитическим газом. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников РФ, утверждает Башага.
В Ливии продолжается гражданская война. Главные стороны конфликта - признанное ООН правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в городе Тобрук при поддержке генерала Халифы Хафтара. Хафтар учился в Москве, он имеет американское гражданство. Он был другом в команде бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, впоследствии оказался в оппозиции к нему.
Его армию, по многочисленным свидетельствам, поддерживают российские наемники из так называемой "частной военной компании Вагнера".
Войска Хафтара в апреле 2019 года начали наступление на Триполи, однако его войскам уже год не удается взять город.
Власти России официально отрицают существование "частной военной компании Вагнера"
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР