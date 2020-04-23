Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2022-й год
23 апреля, 2020, 17:17
Чемпионат Европы по футболу среди женщин, который запланирован на лето 2021-го, отложен на 2022-й год
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Европейский форум пройдет с 6 по 31 июля в 2022-м году. Турнир состоится в Англии. УЕФА намерена использовать те же города, как планировалось ранее.
"Перенос на следующий год мы обеспечиваем, что наше главное женское соревнование будет единственным крупным футбольным турниром лета", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в этом году, ранее также были перенесены на год вперед.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
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