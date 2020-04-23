Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2022-й год

23 апреля, 2020, 17:17

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, который запланирован на лето 2021-го, отложен на 2022-й год

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Европейский форум пройдет с 6 по 31 июля в 2022-м году. Турнир состоится в Англии. УЕФА намерена использовать те же города, как планировалось ранее.

"Перенос на следующий год мы обеспечиваем, что наше главное женское соревнование будет единственным крупным футбольным турниром лета", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в этом году, ранее также были перенесены на год вперед.